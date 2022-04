Christophe BONNAN

Dans l’informatique depuis plus de 20 ans, j’ai évolué rapidement vers la gestion de projet et le management.

J’ai une forte expérience des centres de services, particulièrement sur le service aux utilisateurs et je suis naturellement attiré sur la transformation, l’expérience utilisateur et le digital. Mes centres d’intérêts sont diversifiés et mon métier me passionne.

Homme de challenge, je m'appuie sur le respect des valeurs humaines et un management collaboratif pour atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Direction de projet

Innovation

Gestion de la relation client

Gestion des opérations

Gestion financière

Gestion des ressources humaines