Lionel SANQUER

Ingénieur diplômé en Sciences et Technologies des Matériaux, je me suis réorienté dans les métiers de l'informatique en 1998. Désormais, j'accompagne mes collaborateurs et mes clients vers la réussite de nos projets.

A bientôt.



Spécialités:

Direction de projet

Management d'équipes informatiques (5 - 35 personnes)

Certifications ITIL V2 - V3

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'oeuvre



Secteurs d'activités : Energie, Industrie, Banque, FAI, Commerces, Vente à distance, Transports, Public ...

Clients : eDF, Sollac, Europipe, La Poste, Indocam, Banque Accord, NordNet, Arvato Services, ADT Sécurité, Kiloutou, Leroy Merlin, Kiabi, Camaïeu, Si3Si, La Redoute, SNCF, Immochan, Damart, 3Si Commerce, Décathlon, Boulanger, Département du Nord, Auchan.



Mes compétences :

Conduite de projets

Management

Économie

Commerce

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'oeuvre

ITIL Foundation V2

ITIL Foundation V3

Gestion

Responsable

Manager

Informatique

Recrutement

Production

Infogérance