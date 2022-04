Crédit Agricole Régions Investissement se range au capital de PCM HabilClass







Crédit Agricole Régions Investissement accompagne PCM HabilClass,

fabricant et distributeur de la marque MediCaddie,

dans la reprise de la tôlerie Gérard Pineau







Située à Ouarville (Eure-et-Loir), PCM HabilClass est spécialisée dans la fabrication et la distribution sur catalogue de solutions d'organisation, de classement, d'aménagement et de transport de documents, à destination du secteur médical, des professions libérales, des entreprises et des administrations publiques. L’entreprise propose notamment une gamme fournie de meubles, chariots et papeteries pour la gestion des dossiers médicaux auprès des CHU, CHR et cliniques privées.



Après une première carrière de cadre bancaire, Christophe Bonneau reprend les rênes de cette PME en 2012 et se met rapidement en quête de relais de croissance. Il convainc en 2015 la célèbre entreprise Caddie (fabricant d’équipements en fil métallique depuis 1928, leader mondial des chariots de supermarché) de lui confier la fabrication et l’exploitation de la marque MediCaddie dédiée au secteur médical et mise en sommeil depuis quelques années par Caddie.

Ce partenariat permet à PCM HabilClass d’ajouter à son catalogue une gamme complémentaire de chariots, rayonnages et rangements en inox. La production MediCaddie est alors transférée dans les ateliers de PCM HabilClass à Ouarville.



Le redéploiement sur les marchés français et export de la marque MediCaddie, qui bénéficie toujours d’une grande notoriété sur son marché, requiert des moyens de production adaptés. Christophe Bonneau saisit alors l’opportunité en 2016 de reprendre l’entreprise de tôlerie-chaudronnerie Gérard Pineau, sous-traitant auprès d’une clientèle industrielle locale.

Installée à Saint-Caprais (Cher), l’entreprise familiale est dotée d’un outil industriel complet et performant, permettant à PCM HabilClass d’accompagner le développement de sa nouvelle activité MediCaddie. Cette acquisition permet par ailleurs à PCM HabilClass de compléter son catalogue avec la gamme de mobilier industriel fabriquée par Gérard Pineau sous la marque Modul’Pro.



Crédit Agricole Régions Investissement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France accompagnent PCM HabilClass dans cette opération de reprise qui apporte les moyens industriels nécessaires au déploiement commercial de la marque MediCaddie.



Gestion d'équipe

