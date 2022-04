Christophe BONNET

Ingénieur en informatique de formation, j'ai fondé i2N en 2007 dans le but d'offrir aux entreprises un service complet en informatique : création de sites internet, référencement, développement d'applications mobiles, conseil et gestion de parc informatique.



Notre objectif est de mettre à disposition de nos clients nos compétences techniques en informatique pour leur fournir des produits de qualité répondant à leurs besoins, pour que l'informatique s'adapte à leur activité, et non le contraire.



Notre expertise sur le web nous a permis d'aider nos clients à développer leur visibilité en ligne et leur a donné des outils leur permettant de faciliter leur gestion quotidienne.



Attentif à vos besoins, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer afin de discuter ensemble de vos projets.



Mes compétences :

PHP

Développement web

SEO

Internet

Management

JQuery

JavaScript

Web