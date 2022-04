Christophe BONNEVAULT

Ancien ingénieur de recherche dans un laboratoire du sud de la France, un passage de 3 années dans une SSII parisienne, un autre passage de 4 années dans une PME dans ma Normandie natale, je suis retour dans une SSII parisienne (Valtech), et actuellement en poste chez Plactic Omnium.

Véritable passioné de technologies, je me suis spécialisé dans le développement .Net (certifié MCTS .net Framework 2.0: Web Application, MCSD.Net et MCAD.Net).



Mes compétences :

ASP

Mcp

Microsoft CRM

VSTO