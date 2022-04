Christophe BONZI, 33 ans,diplômé d'un master 2 en contrôle de gestion (Université de la Méditerranée de Marseille).



Ma dernière expérience professionnelle en tant que contrôleur de gestion/comptable d'un établissement de restauration événementielle à été significative, aussi bien en terme de résultats qu’en terme de pédagogie.

Mes fonctions, principalement orientées vers la gestion-comptabilité et le pilotage de l'entreprise, m'ont permis de mettre en place des outils de gestion qui ont permis une réduction de la masse salariale de plus de 10%, une baisse des coûts matières premières de 8%, d'où une amélioration de la marge brute de plus de 40% en 3 ans.



Ce sont ces expériences réussies, mon esprit d'analyse, mes compétences pluridisciplinaires, mon ouverture d'esprit et mes idées nouvelles que je souhaite mettre à votre service.



Disponible et mobile. Je reste à votre disposition pour une future collaboration.

http://perso.apec.fr/christophe_bonzi



Mes compétences :

Organisé

RIGOUREUX

Sociable