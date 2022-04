Christophe BOQUEL

Chef d'atelier avionique et armement sur l'EC665



Mes compétences :

Respecter un procès qualité

Entretien et maintenance de matériel de haute tech

Detecter une panne, pratiquer des diagnostics au n

Conseils techniques / accompagnement client et nou

Encadrer gérer et former un groupe de personnes

Etre reactif face aux imprévus

Planifier distribuer le travail a mener et contrôl

Connaitre les meusures de prévention des risques d

Prévention et Secours Civiques niveau 1

Utilisation des outils Open Office