Christophe BEAUQUEL

Passionné par les nouvelles technologies et le marketing, je suis spécialisé dans le développement de la visibilité des PME sur internet.



J'ai travaillé dans le secteur IT pendant lequel j'ai passé une certification ITIL V3 puis dans le secteur du e-commerce avec le développement d'une boutique en ligne de livres numériques "neobook.fr" et de plusieurs boutiques en B to B (rubex-pharma.fr, signaletics.fr....) développées à partir du CMS prestashop.



Aujourd'hui, je développe l'offre marketing de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tours auprès de 3 publics cible : les assurés (compte Ameli, Dossier Médical Partagé, Prévention), les employeurs (dématérialisation, prévention) et les professionnels de santé (promotion des téléservices).



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de projet internet

CSS

Intégration

Internet

Internet marketing

ISO 20000

ITIL

Marketing

Marketing produit

Référencement

Référencement SEO

SEM

Seo

SEO SEM

Systèmes d'Information

Web-marketing

Webmarketing

Business Intelligence

Conduite du changement

Gestion de projet web

Gestion de projet

Management

Informatique

Reporting

Études marketing

Communication institutionnelle

Communication interne

Communication événementielle

Communication externe