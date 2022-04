Après plus de 20 ans dans l'industrie médicale, biomédicale et de l'énergie, en tant que responsable de fabrication et responsable SAV, c'est une nouvelle expérience qui commence.

Je mets aujourd'hui mes compétences et ma passion pour l'image au service des entreprises, des collectivités et des particuliers, comme photographe indépendant.



J'aborde tous les sujets ou projets tels que suivi de chantier, séminaires, portraits de dirigeants, d'équipes, photos d'architecture (intérieur / extérieur), événementiel (en entreprise ou pour les collectivités), manifestations sportives, etc...



Je vous invite à consulter mon travail : http://www.christophe-bouchard.com

Vous pouvez également consulter ma page Facebook dédiée à mon travail personnel et quotidien : https://www.facebook.com/pages/Christophe-Bouchard-Photographie/1397177350540775





Mes compétences :

Adobe Photoshop CS6

Adobe Lightroom

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop CC2014