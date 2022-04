Christophe BOUCHARD

Consultant SAP technique depuis juin 2008, je suis actuellement référent technique sur des projets de déploiements SAP Business All in One pour la société Cross basée à Genève.



Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences sur :

* le langage ABAP (report, interfaces)

* les Sapscript

* les Smartform

* l'administration portail SAP EP

* LSMW

* Mobisys (système de lecture de code-barre pour SAP)



J'ai également acquis des connaissances sur :

* Web Dynpro Java, Web Dynpro ABAP, Abap Objet

* les modules SD et MM (Formation SAP SCM550 à Lausanne 11/2012)

* SAP NWBC

* SAP Dashboard

* Visual Composer

* Qlikview

* Webservices

* IDOCs

* Workflow



Enfin, je possède des notions sur :

* Adobe Interactive Forms

* les modules PS, CO

* cProject



Mes compétences :

SAP ABAP

SAP SMARTFORMS

SAP MM

SAP SAPSCRIPT

SAP LSMW

SAP SD