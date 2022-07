Vivien GARRIGUES

Mon parcours, marqué par le sens de l'engagement, la recherche de l'efficacité et la fiabilité, m'a permis d'acquérir et de consolider des compétences dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la finance.



Au sein de la société APEX BP SOLAR, j'ai accompagné au quotidien, les opérationnels dans l'amélioration des process afin d'optimiser la performance et l'organisation des services.



Force de propositions auprès du Comité de Direction et véritable interface entre les opérationnels et les services supports, j'ai participé à la définition et au déploiement de la stratégie de l'entreprise en tenant compte des contraintes imposées par le groupe en termes de croissance et de tenue des objectifs de rentabilité.



J'étais aussi chargé d'élaborer et de présenter aux Managers les budgets de fonctionnement des services en vue contrôler les coûts pour les réajuster si nécessaire. J'ai par ailleurs participé au suivi des budgets de nos grands projets de centrales photovoltaïques en Guyane au contact des opérationnels sur le terrain afin de m'assurer du contrôle des dépenses.



A ce titre, j'ai notamment supervisé les dossiers de subventions publics et le versement des aides qui nous étaient allouées pour ces réalisations.



Une expérience antérieure en cabinet d'expertise m'a aussi amené à occuper des fonctions d'audit et d'accompagnement auprès d'entreprises du secteur de la vente de biens et services. Dans ce cadre, j'ai effectué diverses missions de commissariat aux comptes qui ont développé mes qualités d'écoute et de conseil ainsi que ma capacité à proposer des solutions concrètes et efficaces.



Mes compétences :

Business object

Microsoft office

Sage 1000

Contrôleur de Gestion

Analyse financière

Analyse comptable