Christophe BOUCHE

Ingénieur Productique ( Gestion de Production et Informatique ), mon parcours professionnel a suivi une ligne directrice claire : Evoluer au sein d'un environnement industriel, le comprendre et le maîtriser en assumant des fonctions en prise avec le monde de la Production ( Méthodes, Responsable de Production, Responsable de Site ), et de la logistique ( Responsable Flux ).



Ce parcours professionnel d'une vingtaine d'années m'a permis de travailler dans des environnements très différents de part leurs secteurs d'activités ( consulting, travail du métal, travail du bois, fournisseur rang 1 automobile ), et complémentaires et enrichissants au niveau des fonctions ( Consultants, Responsable Méthodes, Responsable de Production, Responsable de Site, Responsable Flux ).



Je suis actuellement en poste mais à la recherche d'opportunité professionnelle, avec la volonté d'améliorer mon expertise industrielle, et la transmettre au sein d'une structure également centrée sur les valeurs de valeur ajoutée et de service.



Manager participatif et réactif, je suis passionné par l'atteinte des objectifs grâce à la démarche du Lean Manufacturing.



Mes compétences :

lean manufacturing

Management

Production

Travail d'équipe

Gestion budgétaire

Gestion des stocks