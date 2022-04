Christophe BOUCHE

De formation Ingénieur Packaging (2001) mais aussi Chef de Projet Green Belt (2010).



Depuis le 01er juillet 2013, en poste à l'Assurance Qualité Fournisseurs, je suis en charge des fournisseurs d'articles de conditionnement primaire Verre, et de consommables de production (filtres stérilisants, ...).

Egalement auditeur ICA ISO9001:2008 pour le compte d'AFNOR Certification depuis janvier 2013.



Durant 7 ans (2006-2013), j'ai développé une expertise en méthodes de production:

- Formation et Qualification des opérateurs de production

- Amélioration Continue d'un point de vue Qualité, Productivité, HSE et Packaging

- Analyse des KPI reportées chaque mois à la Direction Site

avec réplication des outils sur d'autres sites de production Lilly (US, Espagne, Chine).





Membre du Comité d'Organisation (2012-2014) d'une manche nationale D1 et D2 de duathlon (Trim'Still), j'ai mis en place une nouvelle commission en charge des Parkings dans le village de Still. Le jour de l'épreuve, j'ai assuré la coordination de 13 bénévoles sur le parcours de course à pied, après avoir obtenu l'accord des membres de la Fédération Française de Triathlon sur le balisage du parcours et le positionnement de ces volontaires. Pour l'édition 2014, j'assure également le poste de Trésorier pour cette manifestation.

Membre du Conseil d'Administration du club de Triathlon "Trimoval" (depuis septembre 2013), aux postes de Secrétaire et d'aide Trésorier.





Centres d'Intérêts:

- Assurance Qualité Fournisseurs / Audits Fournisseurs (développement moyen terme)

- Production: Management de Proximité

- Expertise Méthodes / Amélioration Continue / Lean Six Sigma

dans un contexte international.



Mes compétences :

Packaging

Green Belt/Six Sigma

Méthodes du Lean Manufacturing

Formation

Chef de projet

Coordination de projet

Third party lead auditor

Assurance qualité

Relation fournisseurs

Norme ISO 9001 V2008