Christophe BOUILHOL

Spécialiste de la création et du développement d'activité commerciale sur le secteur des nouvelles technologies.

Création et développement des activités françaises d'emarsys en 2011 (email marketing).

Création et développement des activités commerciales françaises de Netviewer de 2004 à 2010 (Web Conférence)

Fondateur et CEO de la société Netquartz, spécialisée dans la protection des oeuvres numériques et 20ème levée de fond française (20M€ en 2000). Société revendue en 2004.

Formation Ecole de Commerce.



Mes compétences :

Management

Reporting

Vente

Marketing

Recrutement

International

Budget et Business planning

Business development