Christophe BOUILLARD

CHEF DE SERVICE E-BUSINESS



Crédit Mutuel > Cofidis France > Direction Commerciale

En charge de l'optimisation des ventes et de la relation client en ligne



MANAGEMENT



Encadrement d'équipes depuis 1996 : e-Business, projets, pédagogie, jusqu’à 20 collaborateurs

Pilotage à la performance et amélioration continue : définition des objectifs et des indicateurs de performance, analyse de l’activité et mesure des résultats, identification des axes de progression.

Approche participative : écoute, partage, prise en compte des attentes de chacun (hiérarchie, collaborateurs), définition des axes stratégiques, déclinaison de la roadmap en plan d’actions, écriture de roadmap, prospective)



PROJETS



Direction de projets d’entreprise jusqu'à 5000 jours / homme

Synergie Groupe : mise en oeuvre pour les services en ligne du projet de convergence des systèmes d’informatjion de Cofidis et du CM-CIC. participation au projet Internet 2014 de refonte des sites web et mobiles du CM-CIC.

0 papier : dématérialisation des demandes de crédit, upload des justificatifs en ligne, signature électronique, routage intelligent des flux, workflow documentaire.

Pédagogie : création d’un centre de ressources pédagogiques multimédia à la Maison d’arrêt de Béthune. Mise en place d’un dispositif de tutorat à distance via messagerie entre l’enceinte carcérale et le centre de formation Epistème situé à Bruay-La-Buissière.



PERFORMANCES E-BUSINESS



Visibilité : optimisation du référencement naturel, payant et des investissements en ligne. coordination des stratégies on et offline.

Accessibilité : pour tout le monde, tout le temps, n’importe où, sur tous types de terminaux.

Conversion : amélioration de l’ergonomie et des taux de conversion, développement des usages en self-service.

Amélioration continue : tests AB / MVT et évaluations en permanence de l’expérience vécue par le client et du business généré pour l’entreprise.



STRATEGIE OMNI-CANAL



Expérience client souhaitée et effective : UX Expérience, interactions avec les utilisateurs, évaluation des services rendus.

Positionnement des canaux : choix et rôles des différents canaux. résolution du dilemme contact humain, self-service ou mix des deux.

Déploiement des services : 400 positions conseillers, serveurs vocaux, sites web et mobiles, applications pour smartphones…

Assistance efficace en ligne : foire aux questions, moteur de recherche, tchat, web call back, mail, réseaux sociaux…



INTERVENTIONS



Ergonomie et Evaluation des usages : 2003 à 2008 – Intervention au CUEEP de Lille en Master II Sciences de l’Education – Ingénierie Pédagogique Multimédia.

Performances e-Marketing : 2010 à 2012 – Intervention à l'IAE de Lille en Master II Marketing Communication Culture.



AUTEUR



Livre 2015 – Réussissez votre communication – Storytelling et cas pratiques pour des présentations PowerPoint percutantes. Publié par les Editions ENI (février 2015). http://www.editions-eni.fr/livres/reussissez-votre-communication-storytelling-et-cas-pratiques-pour-des-presentations-powerpoint-percutantes/.d3caac62fc329b38ec2f46e627e54e90.html

Livre 2014 – Créer avec PowerPoint des vidéos captivantes. Tome 1 : Réaliser une présentation multimédia animée. Publié sur Amazon http://www.amazon.fr/s/ref=sr_nr_seeall_2?rh=k%3Achristophe +bouillard%2Ci%3Astripbooks&keywords=christophe+bouillard&ie=UTF8&qid=1422477546. Extraits gratuits et vidéos de démonstration sur http://easyvideocreations.fr

Produits pédagogiques : conception et réalisation depuis 1995 de la Collection « Sacrées Machines » consacrée à la découverte des technologies de l’information pour publics en difficulté. Edition Jonas Formation http://jonas.formation.free.fr/media/pdf/s_mac.pdf



Mes compétences :

Ergonomie

Internet

Mobile

Performance

Support

Nouvelles Technologies

Marketing

Organisation

Innovation

E-Business

Pédagogie Multimédia