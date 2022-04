Christophe BOUQUET

Comme le disait l'un des plus grands genies du XXeme siecle, La theorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Dans nos grandes entreprises modernes, nous avons sans conteste réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne et .....personne ne sait pourquoi!



Mon ADN professionnel:

- Inspiré par les methodes Lean Six Sigma ( niveau Green Belt) mais utilisées de facon pragmatique,

- Convaincu que la curiosité d'esprit et les echanges de points de vue sont les ressorts de la serendipité et l'origine de la creativité,

- Guidé par le sens de la satisfaction client qui passe necessairement par le bien etre des collaborateurs de l'entreprise: pour etre customer centric, il faut avant cela etre employee centric!

- Attiré par les sujets complexes et la technologie



Pourquoi le choix d'accompagner la transition digitale sur les outils et applications SI?

- Rendre l'usage des applications et des outils informatiques moins theorique et pour certains moins effrayant,

- Simplifier les pratiques informatiques des utilisateurs de sorte a ce qu'ils consacrent plus de temps a leur coeur de metier: la connaissance et la satisfaction clients,

- Eviter le developpement du Red Queen Syndrom

- Impacter directement l'efficacité des utilisateurs a l'origine du developpement du CA de l'entreprise



Developpement professionnel possible dans l'avenir:

Data management.

= > La maitrise de la donnée structurée ou non par les solutions de Big Data est deja un enjeu crucial pour l'entreprise. Ma connaissance des referentiels articles et clients [professionnels de santé (One Key), etablissements hospitaliers et pharmacies de ville ( One Key, CIP, SAP)] permettra d'engager les adaptations necessaires pour optimiser le controle et l'exploitation de cette donnée.