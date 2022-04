Christophe BOURDOIS

Je présente à ce jour une expérience riche et très diversifiée de 30 ans acquise essentiellement dans le domaine administratif et commercial.

Embauché en tant que magasinier chez BULL,j'intègre le service comptabilité fournisseurs et acquiere de nombreuses compétences .Parrallèment, de 1984 à1985, je m'investis dans les cours du soir au CNAM (Economie et Comptabilité)



En 1985, je participe à la création d'une entreprise familiale en tant qu' assistant de direction. J’ai eu l’opportunité d'’intervenir dans tous les domaines de l’entreprise ce qui m’a permis de développer mon adaptabilité. Mon investissement personnel m’a d’ailleurs beaucoup aidé.



En 1990 je participe à la création et au démarrage d'une filiale du groupe ESSO en tant que chef de groupe administratif et comptable.



En 1994, je change d'orientation et me lance dans le domaine commercial chez CWS (Hygiène & Sanitaires) où je deviens le 2ème vendeur d'Ile de France dès le 3ème mois. J’ai développé mes dispositions dans le domaine commercial etperfectionné mes compétences en créant un secteur de vente auprès des commerçants et PME.



En 1995 je suis embauché chez Pineau Téléphonie devenu ITANCIA où je suis Responsable regional. Je participe à la création de l'entreprise en exploitant mes compétences commerciales et d'organisation.

Création et mise en place de secteurs régionaux (Nord, Est, IDF, Rhône-Alpes et PACA)

Prospection (téléphonique et terrain) , Animateur et formateur du réseau des installateurs

Développement des ventes et analyse des besoins pour l’ensemble des produits auprès des clients

Motivation, soutien, suivi et formation des responsables régionaux

Visite et fidélisation des clients 25 départements

Recherche de fournisseurs et négociation des achats

Rapports financiers mensuels auprès de la direction

Réalisations : Participation à l’évolution de l’entreprise : En 1995, 45 clients CA 150.000€ - en 2004 200 clients pour un CA de 1.500000€

J’ai joué un rôle clé dans l’évolution de l'entreprise, à travers l’optimisation des résultats de mon secteur et le suivi régulier de l’activité. J’ai veillé au développement des ventes et au respect des marges en accord avec la politique commerciale.



Depuis 2005 ,fort de ces expériences riches et diversifiées, j’intègre la société Second Trade Distribution.(Télécommunications d’entreprise, Négoce voix et data, neuf et éco-recyclé) en tant que Cadre commercial.



Aujourd’hui, je recherche une entreprise dans laquelle je souhaite apporter mon expérience, mes connaissances et ma volonté de réussir dans le domaine commercial. Homme de terrain, entrepreneur, rigoureux, organisé je souhaite m'investir dans une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Adaptation

Autodidacte

Commercial

Ingénieur

Investissement

Motivation

Négociation

Persuasion