Christophe BOUTIN

Bonjour,

je suis actuellement en poste au sein du groupe Bobst à Lausanne.A bientôt !

Cette activité a pour but la recherche et la mise en place d’instruments de paiements adéquats utilisés lors de la vente de machines. Je m'assurer du respect des directives du groupe en matière de conditions de paiement et de politique de crédit. je développe le niveau de connaissances financières des intervenants sur les marchés par la formation. Je suis à disposition de toutes les filiales du groupe et fonctionne comme une hot line interne.



Mes compétences :

Prise de décision