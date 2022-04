Christophe BOYER

Avocat depuis plus de 15 ans, je suis un praticien quotidien du contentieux des affaires (droit commercial général, droit bancaire, droit de la distribution, risque industriel, procédures collectives) et du droit international privé (compétence internationale, arbitrage). Collaborateur dans un cabinet franco-allemand de Paris pendant 12 ans, je parle couramment allemand (vie courante et juridique) et anglais, tout en conservant encore quelques notions d'espagnol. Aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, je prends autant de plaisir à rédiger des conclusions ciselées et argumentées qu'à plaider devant l'ensemble des juridictions judiciaires françaises.



Mes compétences :

Procédures collectives

Droit commercial

Droit du travail

Droit de la distribution

ISO 900X Standard