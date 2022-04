Christophe BOYER

Boyer Christophe

Né le 19/02 1969

a Montelimar



4 enfants



Depuis le 20 NOVEMBRE 2018 Consultant Chef de projet chez NEO2 a Lyon

• Management de divers projets : QHSE, fiabilisation, amélioration

• Gestion des modifications par suite de fiches de risques

• Etudes technique (base et détail) : génie civil, E.I.A, tuyauterie, process

• Gestion et suivi de chantiers





de AVRIL 2018 a SPETMBRE 2018  BOUVARD  Responsable maintenance et travaux neufs

Fabrication de biscuits sur 7 lignes de productions automatisées

• Gestion de la maintenance et suivi

• Suivi des investissements et de la fiabilisation

• Management d’une équipe de 20 personnes

• Interventions techniques

• Membre du comité de direction



2011 – 2018  NOVACYL  Responsable maintenance et travaux neufs

Fabrication de produits pharmaceutiques (3 ateliers)

• • Gestion de la maintenance, réalisation d'AMDEC, analyses de risques ICHQ9, plan de maintenance préventif (conception et suivi)

• Management d'une équipe de 12 personnes

• Gestion de projets, travaux neufs, remplacement d'équipements

• Participation à la mise en place des référentiels et à l’amélioration continue

• Membre du comité de direction





2005 – 2011  RHODIA  Responsable électricité, instrumentation et automatisme

Sur 6 ateliers (agrochimie, chimie et pharmaceutique)

• Amélioration du procédé : étude, chiffrage, choix technologiques, appels d’offres et suivi de travaux partie EIA

• Gestion de maintenance, électricité, instrumentation et automatisme

• Gestion de projets et méthode en électricité instrumentation automatisme

• Maintenance et modification de systèmes de conduites (EMERSON / ABB) et Automates (SCHNEIDER)

• Management d’une équipe de 12 à 15 techniciens

• Rédaction de modes opératoires de tests et réalisation d’HAZOP



1992 – 2005  RHODIA  Technicien électricité, instrumentation et automatisme

Atelier de fabrication agrochimie

• Maintenance en instrumentation

• Rénovation d’une partie d’une unité de fabrication (analyse fonctionnelle et configuration sur système de conduite SNCC)



1991 – 1992  SPIE TRINDEL  Technicien électricité, instrumentation

CEA, COGEMA et EDF site de Pierrelatte (26)

• Câblage électrique d’armoire

• Maintenance en électricité et instrumentation



Mes compétences :

Excel

Word

SAP

VBasic for applications

Instrumentation Electricite Supervision Maint

Gestion de projet

Manager

Maintenance