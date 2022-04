Christophe BRESSON

Je suis à la recherche d'un poste de Responsable Ressources Humaines opérationnel. Je bénéficie d'une expérience de 15 ans, avec une expérience de 10 ans dans les ressources humaines sur des postes opérationnels en multisites ou sur site, dans la distribution et dans la relation client.

Mes compétences en recrutement, en développement Ressources Humaines, en droit social, en relations sociales me permettent aujourd'hui de m'adapter rapidement dans des environnements changeants et exigeants.