Fabienne PARIS

Responsable ressources humaines expérimentée, j’ai développé mes compétences RH auprès de populations de production, distribution, informatique, facilities management autant dans des contextes de forte croissance que de changement.

Je maitrise l’ensemble des volets de la fonction : paie, administration, recrutement, formation, gestion des carrières, rémunération, couverture santé, prévoyance, retraite, relations individuelles et collectives et pilotage des Instances Représentatives du Personnel.

Femme de terrain, je souhaite accompagner les structures dans le cadre de leur stratégie en mettant en place les meilleures pratiques RH en privilégiant un dialogue constructif et une pédagogie adaptée.