Fabienne PARIS

Créer et développer la relation…. avec vos équipes, vos collaborateurs, vos clients, votre manager, un recruteur, un prospect…

La différence entre deux managers, deux fournisseurs ou deux candidats réside surtout dans leur capacité à créer la relation avec leur collaborateur, prospect ou recruteur.

Développer sa capacité à initier et renforcer la relation avec l’autre, est un des principaux objectifs de tous mes accompagnements.



Forte d’une dizaine d’années d’expérience dans l’hôtellerie et en cabinet de conseil RH en tant que consultante, chef de projets et manager, je me consacre depuis 2011 à la formation et au coaching.

Mes origines allemandes, mes expériences professionnelles et personnelles en Allemagne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine me permettent aujourd’hui d’avoir une vision multiculturelle et de travailler en plusieurs langues.



Aujourd’hui, j’interviens en Entreprise, Grande Ecole et directement auprès de Particuliers.



Ma façon d’animer se veut ludique, pragmatique et interactive: exercices et jeux rythment l’ensemble de mes formations et conférences.



Formée au coaching chez International Mozaïk (centre de formation au coaching, certifié ICF), j’utilise les méthodes principalement issues des courants humanistes et systémiques, telles que la Programmation Neuro Linguistique, l’Analyse Transactionnelle et la Systémique.

Je m’appuie également sur le dessin et le photolangage, techniques qui permettent de faire appel à notre inconscient et de nous révéler des informations pertinentes pour dépasser un problème et trouver des solutions créatives.



Pour plus d’information, vous pouvez me contacter :

fabienneparis2012@gmail.com



Mes compétences :

Recrutement 2.0

Formation professionnelle

Management d'équipe

Management de projet

Efficacité professionnelle personnelle