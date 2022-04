Isabelle PUCHWEIN ROBERTS

Actuellement Managing Consultant chez ICF International, bureau de Londres - équipe de conseil en politiques sociales Européennes. Gestion de programmes Européens portants sur le dialogue et le transfert d’apprentissage interministériel et interservices publiques, notamment dans le cadre des objectifs de la Stratégie Europe 2020.



Auparavant Chef de Projet stratégie à la Direction Générale de la Modernisation de l'Etat (DGME) au Ministère du Budget, France. Chef de projet au sein du service Conseil, pilotage stratégique de la RGPP (Gouvernements Sarkozy/Fillon II&III).



Profil consultant en stratégie – gouvernement et secteur public. Spécialisée en politiques publiques et politiques d'intervention (emploi, aides aux entreprises, éducation et compétences, programmes sociaux européens, économie du marché du travail, stratégie Européenne de l'emploi).

Expérience : développement et mise en œuvre et de politiques publiques, pilotage stratégique, gestion de projet, gestion de réseaux.



Expérience en milieu consultant, ministères (AC), administration déconcentrée , agences, opérateurs et administrations publiques, institutions Européennes, milieu parlementaire et milieu syndical.



Expérience dans le domaine de l'innovation sociale, economique et industrielle, au sein d’une fondation dans le domaine de l'investissement a impact social - gestion d'un nouveau fond d'investissement par l'impact.



Membres du Conseil d’une Association de Logement Social dans l’Est de Londres depuis 2012.



Membre de l'institut britannique des professionnels agréés en ressources humaines (CIPD).



Anglais courant, Allemand/Français langues maternelles.





Mes compétences :

Entreprenariat