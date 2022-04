Christophe BRETAULT

Depuis 2010, je suis responsable projet de déploiements d'Interfaces Utilisateurs (UI) pour Set-Top-Boxes, Télévisions, terminaux connectés mobiles et consoles de jeux.

Mes clients sont les opérateurs, les constructeurs de TV et Set Top box, et également les éditeurs de contenus.



Entre 2004, et 2010, j’ai pu piloter des projets de contenus interactifs pour le grand public (ex: Applications TV mobile) mais aussi centrés sur des services de communications interpersonnelles (ex: Messagerie mobile).



Ma double compétence "chef de projets / chef de produits" me permet d'apporter au cadrage technique d’un projet une vision orientée "expérience utilisateur" et "rentabilité" sur les nouveaux services que nous développons.



Mes compétences :

IPTV

Marketing

Gestion de projet

JavaScript

Informatique

HTML 5

Streaming

Set Top Box