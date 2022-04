Christophe BRIAND

Depuis plus de 20 ans, je travaille auprès des "particuliers", et tout ce que cela comporte: la rencontre, les échanges, la richesse des contacts, la surprise de passions communes...

Mon métier m'a rapidement permis d'encadrer une équipe, donc de transmettre cette passion, ce savoir, cette envie et de "passer la barre" en m'installant comme caviste indépendant, toujours dans cette passion de partager et transmettre.



Aujourd'hui, fort de ces différentes expériences, je souhaite poursuivre dans le commerce et le conseil auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.



Mes compétences :

Professionnalisme

Vente directe

Formation

Recrutement

Management