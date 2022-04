Christophe BRIATTA

Bonjour et merci d'accéder à mon Profil



vous trouverez un résumé de mon parcours professionnel tourné vers la PME



Diplômé Expert Comptable, j'ai d'abord travaillé pendant plus de trois ans en cabinet d'Expertise Comptable à Lyon, puis ai participé à l'ouverture d'un hypermarché Auchan à Saint Priest (69) comme responsable administratif de cet hypermarché de 11 000 m² et de 500 personnes.

En 1982, j'ai rejoint Distriborg, spécialiste de la distribution des produits diététiques et naturels en magasins spécialisés et grande distribution comme contrôleur de gestion puis Directeur Financier et enfin comme Directeur Général.

J'ai vécu pendant sept ans la progression fabuleuse de cette entreprise passant d'un CA de 70 millions de francs en 1982 à 700 millions de francs en 1989 avec plusieurs filiales européennes et une cotation sur le second marché boursier.

A trente ans, j'ai alors souhaité connaitre une autre forte expérience et ai rejoint un groupe de services informatiques (IBSI) dédié à une clientèle grands comptes en tant que Directeur Financier, puis membre du Directoire qui a atteint 1300 personnes et 90 millions d'Euros de CA en 1994.

J'ai activement participé, pour le compte de l'actionnaire majoritaire et Président à la cession du groupe à France Telecom (FTLIS)



Après ces expériences passionnantes, j'avais envie de retrouver une taille d'Entreprises plus petites, pas moins performantes, où le rôle des Femmes et des Hommes qui la composent est essentiel.



Depuis 1995, désireux de retrouver le monde de la PME, j'ai créé CHB Consultants, société de conseils très opérationnels auprès des Dirigeants de PME, dans les domaines de la Gestion, Finances et Trésorerie (haut et bas de bilan) et de l'Organisation pour leur société.

Je suis particulièrement fier de la qualité de mes relations avec les Dirigeants de ces PME dans la durée et de mon implication à leurs côtés pour les épauler.



Je suis en relation avec quelques uns depuis plus de 15 ans et actionnaire de certaines de leurs Entreprises ce qui démontre une communauté de vues partagées et durables.



Je participe également à des créations d'Entreprises aux côtés de Dirigeants dont j'admire et respecte le dynamisme et le professionnalisme.



A 54 ans je me considère plus comme un entrepreneur même si je reste bien sûr fortement impliqué prioritairement sur mes domaines de prédilection.



Présent essentiellement en Rhône Alpes, Région Parisienne, Malte, Tunisie



Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter pour connaitre plus de détails sur mon activité et mes références.



Mes compétences :

Gestion de projet

Finance d'entreprise

Création d'entreprise

Strategie

Restructuration des PMEs

création

PME

Gestion