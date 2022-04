Christophe BROUILLET

Fort d'une expérience de 20ans en GMS et distribution sélective comme chef de secteur, expert en vente et

négociation auprès de centrales régionales pour le compte de la société PLAYTEX /DIM.

Après un poste de manager en retail comme chef de réseau chez MDA , je recherche un nouveau challenge

dans la vente, la négociation, le management;







Mes compétences :

Grande Distribution

Vendre negocier

Management

Dynmique commerciale

Reporting et pilotage

Merchandising