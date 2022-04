Christophe BROUSSE

Optimisation sous contraintes du patrimoine du particulier et dirigeant d'entreprise sous l'angle économique, civil et fiscal.



Lauréat 2010 Trophée gestion de patrimoine



Principes de l'événement : Le Trophée est organisé conjointement par Invesco et Gestion de Fortune. L’objectif de cette manifestation, créée en 1996, est de récompenser les compétences financières et juridiques et l’expérience des professionnels du conseil patrimonial indépendants ou travaillant pour des établissements bancaires ou assurance.



Mes compétences :

Transmission entreprise

Audit patrimonial

Stratégies patrimoniales

Solutions d'investissement

Transmission d'entreprise

Investissement

Conseil patrimonial

Gestion de patrimoine