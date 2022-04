Christophe BRULIN

18 ans d'expérience dans le digital.



Mes domaines d'expertise : le communication digitale et social media, brand & digital content, SEO.



Mon parcours digital commence par du conseil et de la gestion de projets au sein d'agences de communication digitale. S’enchaînent ainsi des projets dans des secteurs d'activités variés (de sites web d'artistes au portail web France Télévision), qui me permettent d'aborder la plupart des problématiques qui sont au cœur de la transformation numérique des entreprises aujourd'hui : communication digitale, relation client, e-réputation, social media, etc.



Actuellement à la Direction de la Communication Digitale du Groupe FIDUCIAL, je suis en charge de définir et de mettre en œuvre la stratégie Social Media et de veiller à la e-réputation du Groupe.



Mes compétences :

Rédaction web

Ergonomie web

Réseaux sociaux

Référencement

Community management & social media

E-reputation