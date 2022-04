Christophe BRUN

Cadre d'expérience dans les métiers de la communication print, et de l'édition (Directeur artistique et responsable technique pendant 15 ans en indépendant puis comme salarié) la Maison d'Edition dans laquelle je travaillais a fermé ses portes.





Je cherche à partager mes connaissances, qu'elles soient managériales, logicielles ou techniques, ainsi que mon habitude à gérer l'ensemble des différentes étapes de chaque type de production print. j'apporterai à une équipe "l'amour du travail bien fait" et la satisfaction de sa clientèle.



Mes compétences :

Imprimerie

Gestion de projet

Gestion de la production

Édition

Création

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5

Print

Direction artistique

PAO

Adobe Creative Suite

Adobe Dreamweaver

Communication

Formation

Adobe Flash

Conception

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Macromedia Freehand

INDESIGN Management

Digital Publishing

Adobe Indesign

Adobe InDesign CS6