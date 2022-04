Je crée l'activité SmartGrid (l'Internet de l'Energie), chez ValEnergies, acteur de référence dans le domaine de l'énergie (Panneaux Photovoltaïque, Economies d'energie).



Créer des services innovants et utiles, c'est ce qui me motive.



Dernière réalisation auparavant : Storyginal, société éditrice de livres collectifs (http://www.storyginal.com ), dont j'étais le président et co-fondateur.



N'hésitez pas à me contacter pour toute collaboration !