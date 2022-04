Christophe BUCHET

Sarr est un equipementier pour véhicules spécifiques en matière de signalisation active et passive et de systèmes de sécurité.



implantés au mans depuis plus de 50 ans nous accompagnons les constructeurs de véhicules, les carrossiers industriels et les réseaux de distribution de pièces détachées en leir apportant le meilleur service au quotidien.



Management

Industrie

Direction générale

Sécurité routière