Christophe BUR

Actuellement contractuel au sein de la Commune de Saint Mandrier (83), je suis chargé de la réalisation du PCS et DICRIM.



Titulaire du Master professionnel en Prévention des Risques et Nuisances Technologiques, spécialisé dans les risques professionnels, j'ai une expérience dans le milieu du nucléaire (alternance effectué au CEA Cadarache sur la thématique de l'incendie), et dans le milieu SEVESO (CDD de 3mois en tant qu'animateur QHSE).



Actuellement, je complète mon cursus sur la prévention des risques en étudiant les risques naturel et la gestion territoriale par le biais du Master professionnel Gestion Territoriale des Risques Naturels et Technologiques. Ceci afin d'orienter ma carrière professionnelle sur les risques majeurs, gestion de crise, plan de sauvegarde (PCS, DICRIM...), plan de prévention des risques... .





Mes compétences :

Système d'information géographique

Gestion de crise

Gestion des risques

Développement durable

Risques professionnels

Risques technologiques

Pompier

Formation