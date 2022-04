Christophe BURE

Facilio® est le service proposé par KPMG SA aux associations et entreprises de toutes tailles et de tout secteur d’activité pour la gestion administrative et sociale de leur personnel : paie, déclarations sociales, audits, formation et toute prestation relative au domaine social.



Aujourd'hui c'est environ 11000 clients et 70000 bulletins par mois qui sont gérés par 400 collaborateurs répartis sur le territoire en 22 centres de gestion.

http://www.kpmg.fr/fr/services/expertise-comptable-et-conseil/pme/gestion-sociale.asp

Mes compétences :

Paie

Chef de projet

RH

Management

SIRH