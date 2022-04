Christophe BURIAS

Nouvelle expérience qui débute toujours chez Leroy Merlin mais sur un poste de contrôleur de gestion magasin après 2 années passées en magasin en temps que chef de secteur du monde décoration (peinture décoration éclairage)

Auparavant j'ai travaillé 3 ans chez Conforama au poste de coordinateur commercial sur la région Centre Bourgogne (13 magasins)

J'occupais une fonction transverse d'audit commercial avec des objectifs commerciaux et de gestions à remplir (sur la partie cuisine et électronique grand public) avec un management à distance essentiellement.

Auparavent, j'ai occupé diverses fonctions dans la grande distribution (13 années chez Continent (Groupe Arlaud) puis Carrefour SA).

Je m'adapte facilement à n'importe quel environnement, dispose d'une bonne capacité de résistance au stress, suis volontaire, déterminé, tenace et organisé.

J'ai un management participatif tout en sachant être décideur lorsqu'une situation le réclame.

Maitrise les logiciels du pack office (Excel, Word, Powerpoint), Business Object, je n'ai aucune appréhension au niveau informatique concernant les progiciels de gestion commerciale (formateur des nouveaux arrivants).

Mes diverses expériences m'ont permis également de maitriser les diverses lignes d'un compte d'exploitation pour atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Pack office

Business objects

Animation de réseau

Animation d'équipe

Animation commerciale

Responsable

Chef de secteur

Commercial

Manager

Grande distribution

Alimentaire

Management d'équipe

Management de projets