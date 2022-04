Christophe BURNIER

46 ans

Scolarité usuelle, un essai pré-académique puis un apprentissage dans le domaine bancaire. Le trading sonne un glas de ma carrière dans ce domaine, où finalement je ne me reconnaissais pas.

Ecco (Adecco maintenant...) me donne l'immense chance de débuter dans les ressources humaines. Ma carrière dès lors s'emballe dans ce domaine comme conseiller dans un Office régional de placement, puis comme Manager dans une entreprise de formation informatique et enfin, à l'heure actuelle comme responsable des ressources humaines et du recrutement auprès de SR compétences SA.

À ce poste, j'ai la chance d'évoluer également comme consultant en recrutement auprès de grands noms de l'industrie.



Je suis un passionné par tout ce qui touche aux ressources humaines, particulièrement le recrutement, la gestion des talents et la formation.



Je suis titulaire d'un Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines et en préparation du Brevet fédéral de formateur. Dans le cadre de mes loisirs, je prépare également un Brevet d'instructeur fédéral sapeur-pompier. Une activité proche des citoyens, de mes pairs qui me permet de m'épanouir pleinement.



Mes compétences :

Formation

Management

Manager

Recrutement

Recruteur

Ressources humaines

Sécurité