Christophe BUTRUILLE

Octobre 2013-juin 2014 : journaliste salarié du magazine diocésain "Catholiques en Vendée": reportages, photos, interviews, synthèses, compte-rendus.



Missions ponctuelles pour Hachette Livres à Nantes: préparation, saisie et suivi de commandes pour libraires du grand ouest.



En tant qu'indépendant, je suis spécialiste de l'écriture professionnelle:



. Rédactionnel presse d'entreprise

. Rédactionnel presse institutionnelle

. Rédactionnel presse grand public.



Mes principaux clients: Conseil Général de Loire-Atlantique, mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire, mairie de Cordemais, groupe Sonepar Atlantique, école d'ingénieurs ENSAI, Ouest-France, Nantes Poche, groupe Publihebdos, Alpha News, etc.



Mon expérience comprend aussi la direction d'entreprise: gérance durant cinq ans d'une importante maison de presse. Gestion des relations clients (fichier de 80 interlocuteurs réguliers) et fournisseurs (papeterie, librairie, carterie, presse), gestion du personnel (5 salariées), gestion du parc informatique et logiciel, etc.



Je suis également auteur d'oeuvres publiées en édition:



. "Le Guide de la Fécondation in vitro", éditions Albin Michel 2003, co-écrit avec le Dr Miguel Jean;

. "Les Beatles, 50 ans de légende", éditions Bréal 2012.



Bref, si vous cherchez un professionnel pour:

- Effectuer un reportage, une enquête, une interview,

- Rédiger un portrait, un compte-rendu, une synthèse de documents,

- Remettre en forme un travail,



Contactez-moi pour un devis gratuit, et choisissez pour votre communication des écrits clairs, pertinents et dynamiques !

Mes compétences :

Rédaction

Journalisme

Édition

Communication écrite