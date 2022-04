Christophe CABERLON

J'ai 22 ans d’expérience en production comme ingénieur, manager et consultant au sein de PMEs et groupes nationaux et internationaux dans divers types d’industries. Consultant en transformation Lean depuis 2004, j'accompagne des entreprises dans les domaines de la mécanique, de l’automobile, du bois, de l’ameublement dans des démarches globales incluant le diagnostic, la mise en œuvre des plans d’actions (planification, approvisionnements, réimplantations, maintenance, logistique...), la mesure et le coaching des équipes.

Préalablement, j'ai fait l’essentiel de ma carrière dans les industries mécaniques et l’armement, successivement comme manager de production, ingénieur en mécanique, transmission de puissance et thermique. Je suis ensuite devenu Responsable Méthodes et Responsable industriel, activités qui lui ont permis de mettre en œuvre à de nombreuses reprises les outils du Lean dans des environnements qualité contraignants.

Mes axes de travail principaux sont :

- L'acquisition de l'autonomie des équipes pour améliorer leur performance

- La réduction des délais de traitement de commandes pour assurer à ses clients un avantage concurrentiel durable.

- L'amélioration pérenne de la performance globale de l'entreprise



Mes compétences :

Conseil

Lean Management

Lean Manufacturing

Communication

Coaching

Logistique industrielle

Accompagnement

Management

Formation

Lean