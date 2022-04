Christophe CADIC

Après de nombreuses années de mise en œuvre de stratégies digitales, de conduite du changement, d’expertise technique et de conseil, je possède aujourd’hui un double background à la fois technologique et marketing digital. Ce parcours me permet de créer de fortes synergies entre ces 2 univers très différents mais tellement complémentaires. Le rapprochement du marketing digital et de la technologie représente un énorme levier de compétitivité et de conquête de parts de marché.

Constamment orienté vers la performance et la création de valeur, je sais m’entourer des talents permettant l’atteinte des objectifs. Je mise sur le collectif et possède une grande expérience de l’agilité, tout en faisant cohabiter le pragmatisme et la méthodologie.

Durant mon parcours professionnel, j’ai eu la volonté et l’opportunité d’acquérir la rigueur organisationnelle en tant que directeur de projet (Sopra Group), de maîtriser en profondeur la technique en tant qu’architecte logiciel (eFront), de m’approprier la culture et l’expertise du web en tant que CTO (agence digitale Nurun), de construire et piloter les stratégies marketing, eCommerce et omnicanales en tant que directeur de la digitalisation (Darty) et directeur eCommerce (Galeries Lafayette) et d'accélérer le rapprochement entre la technique et la stratégie digitale en tant que directeur digital ITBS (Groupe Rocher).

Je conduis mes actions à travers une forte culture du delivery, un pilotage strict de la rentabilité, une philosophie du test & learn, et une démarche créative et analytique basée sur la data.

De formation scientifique (PhD Mathematics), je m’appuie sur la modélisation et la simulation pour orienter les décisions et la stratégie.

Enfin, je mets au premier plan la culture du résultat, la satisfaction client (interne et externe), le sens du service, le succès collectif et le respect de l’humain.



Mes compétences :

Architecture

Cms

Direction de projet

Direction technique

E-commerce

Ecommerce

Expertise technique

Finance

Génération de code

J2EE

Management

Marketing

Mathématiques

MDA

PHP

Technique

Web