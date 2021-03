Christophe CAHU

Manager dynamique avec 15 ans d’expérience automobile en management de projets techniques et marketing. Coordonne les équipes avec une capacité prouvée à atteindre ses objectifs dans un environnement à haute pression.

Forces démontrées : développement agile, capacités de réflexion critique et de résolution de problème, solides compétences analytiques et techniques, faculté d'adaptation, excellentes compétences orales et écrites.



Mes compétences :

Project Management

Dynamique

Communication

Autonome

Analytique

Optimiste

Creatif

Organiser

Pack office

Black Belt Lean 6 sigma