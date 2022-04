Christophe CAILLEAUD

Objectifs :

Mettre en place et diriger une équipe de Direction Générale ou un Département Stratégique (Achats, Projets, Services Partagés, etc.) tout en évoluant dans un environnement international.

Gérer des projets de conduite du changement, d’amélioration continue et de transformation.

Concevoir et diriger des programmes de réduction des coûts et d’optimisation des ressources.



Compétences clés :

. Expérience éprouvée et variée des environnements complexes, internationaux et multiculturels

. Capacité à fédérer les équipes autour de projets de transformation et de gestion du changement

. Mise en place de partenariats effectifs et efficaces avec les différentes fonctions prescriptrices en interne et avec les fournisseurs stratégiques

. Conception et mise en place d’organisations Achats (Strategic Sourcing) couvrant la gestion stratégique de toutes les catégories de dépenses directes et indirectes (Global Category Management)

. Mise en œuvre de plans d’optimisation des coûts portant sur toute la chaine de valeur de l’entreprise



Mes compétences :

Achats

Sourcing

Négociation

Management opérationnel

Réduction des coûts

Relations internationales

Mobilité internationale

Conduite du changement

Gestion d'équipe

Relation fournisseurs

Organisation du travail

Amélioration continue