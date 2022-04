Christophe CAILLEAU

Ingénieur technico-commercial / chimie

Je suis issu d'un parcours universitaire pluridisciplinaire dans les domaines de la biologie, de la physique mais surtout de la chimie via un Master de chimie-santé.

J'ai ensuite complété cette formation par un poste de commercial en événementiel. Celui-ci m'a apporté toute l'expérience et les compétences requises pour atteindre aujourd'hui un poste de conseiller technico-commercial dans le domaine des sciences au sens large : physique, chimie, biologie et technologie.



Mes compétences :

Reporting

Management

Marketing

Formulation

Analysis

Spectrométrie de masse

Chromatographie

Biologie

Physique Chimie

Réponse aux appels d'offres

Cahier des charges

Commerce B2B

Réalisation de devis

Commerce B2C

Microsoft Office

Analyse statistique

Vente B2B et B2C