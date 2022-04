Christophe CAJON

Fort d'une experience de 14 ans chez le leader du jouets en france , j'apprécie de concilier la satisfaction de ma clientèle avec l'évolution de mes collaborateurs .

Mes différents centre d'exploitation m'ont apporté adaptabilité ,fléxibilité ,organisation ,priorisation avec toujours la même passion opérationnelle et le gout du challenge .



Mes compétences :

Flexibility

Autonomie professionnelle

Disponibilité Responsabilité

Distribution

Engagement et motivation des employés

Persévérance et intégrité