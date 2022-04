Christophe CANAL

Directeur Financier très opérationnel, je suis un preneur de décisions et un meneur d'équipes passionné.



Concevant ma mission comme celle d'un renforceur de développement, basée sur une palette de compétences financières fortes, un sens du leadership et une vision stratégique avérés.



Exécutif financier orienté Business, partenaire des Opérationnels, j'amène mon équipe à monter en puissance pour éclairer la Direction dans ses choix et construire des solutions solides à travers un contrôle de gestion efficace.



Mes compétences :

Mesure de la performance

Controlling

Tableau de bord

IFRS

DAF

Croissance externe

Finance

Audit

Lean

Management

Gestion du changement

Contrôle de gestion