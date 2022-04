Christophe CANON

Responsable EHS / Auditeur interne / Intervenant en Prévention des Risques Professionnels/PCR



Je travaille depuis Juillet 2005 au sein du groupe Vérallia.

J'ai travaillé pendant 8 ans chez Saint-Gobain Emballage à Oiry au sein du service EHS et une de mes missions a été de coordonner, d’animer et de manager les différents services de l’entreprise pour obtenir la double certification (Environnement et Sécurité).

J'ai pris depuis le 1er Septembre 2013 la responsabilité du service EHS au sein de la Verrerie Ouvrière d'Albi. J’ai initié et mis en place plusieurs démarches (auditeur junior, comité sécurité secteurs, démarche managériale de sécurité,etc..) qui sont aujourd’hui dupliquées dans les différents sites de Verallia à travers le monde. Ce business plan a permis de diviser par trois les accidents du travail.

Fort de ces expériences de ces projets transversaux, j'ai acquis une vision stratégique qui m’a permis de proposer différents plans d’actions aux membres du CODIR.

Le management de l’EHS me permet de suivre en permanence l’état des indicateurs de performances et de résultats afin de pouvoir motiver et remobiliser l’ensemble des managers. Je conseille le chef d’établissement dans le management de l’EHS, j’identifie et j’analyse les problèmes pour être force de propositions d’actions correctives ou préventives. J’organise, planifie et coordonne les différents groupes de travail et plans d’actions EHS du site

(ex : 5S.). Je mobilise et fédère l’ensemble des acteurs (ouvriers et encadrant) vers l’amélioration en continue par des actions de sensibilisations ou de formations.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Amélioration continue

Ingénierie

Qualité