Christophe CANONNE

LinkMaker Performance Opérationnelle & Management de Transition



LinkMaker fait appel à ses savoir-faire pour accompagner votre entreprise sur ces enjeux, et lui apporter des solutions pour sa croissance et sa valeur.



Une méthode éprouvée :



35 années d’expériences, dans le domaine des NTIC / Services B to B,

en tant qu'entrepreneur et manager de transition, dans des contextes multiples - Structuration / Développement, croissance externe/intégration, positionnement stratégiques - nous ont amené à développer une méthode permettant à votre entreprise de créer de la Valeur.



Selon la taille de votre entreprise et vos attentes, LinkMaker vous accompagnera sur :



Une mise en cohérence:

Agissant sur l ensemble des leviers -Stratégie, Commerce, Capital Humain, Position cash, ……- nous nous mettons tout en œuvre pour améliorer rapidement la performance opérationnelle de votre entreprise.



Un alignement avec son écosystème :

De ses partenaires à ses clients, pour un lancement stratégique ou un repositionnement sur son marché nous mettrons en perspectives vos décisions au regard de l'impact financier et marché afin de trouver ensemble la meilleure valeur de votre entreprise.



Un accompagnement pour une exécution réussie:

De l’analyse des données permettant l’orientation des efforts à mener, à la réalisation des objectifs, nous serons à vos cotés pour conduire tout changement ou opérer toute transformation nécessitée par le plan d action établi ensemble.



Mes compétences :

Web 2.0

Management de transition

Management

Innovation participative

Co conception

Création d'entreprise

Webmarketing

Technique de vente

Système d'information

Commerce

Conseil

performance

Security