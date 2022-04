Christophe CAPELLE

Acteur sur le marché du B to B depuis près de 20 ans, je justifie d'une expérience probante dans le domaine de biens d'équipement et de services auprès d'une clientèle professionnelle.

D'abord formé au sein d'un groupe de renommée mondiale ( Xerox ), j'ai rapidement pris des responsabilités de management d'équipes commerciales. Souhaitant ensuite voler de mes propres ailes, j'ai repris en 2000 une entreprise installée en Picardie.

Ces expériences m'ont permis de confirmer et de développer mes qualités de manager dans le profond respect de l'atteinte d'objectifs de rentabilité. Plus que l'expérience, c'est la culture du résultat et de la satisfaction client qui motive mes actes.

Passionné par les rapports humains, ma plus grande satisfaction est la transmission de mon savoir faire.