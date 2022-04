Christophe CARASENA

Manager pour les structures en crise ou à restructurer nécessitant une vision et un sens de l'implication humaine très forte.



Directeur pluridisciplinaires sur des ouvertures de business units liés aux loisirs, réhabilitations et transformation pour d’autres centres de profits et de projets transverses



Restructurations d’équipes et de concepts, redéploiement et réorientation pour des stratégies nouvelles dans le loisirs le commerce et l'hôtellerie





Club Méditerranée, Burger King, Disneyland Resort Paris, Marineland



Mes compétences :

Restauration

Usa

Tourisme