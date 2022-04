En responsabilité des ressources humaines financières et documentaires de la Direction sportive de la Fédération Française Handisport, je suis conseil et expert auprès d'elles et propose la mise en place de projets de développement sportif. J'assure la coordination et la cohérence de ceux-ci sur le territoire national.



Mes compétences :

Viticulture

Athlétisme

Sport